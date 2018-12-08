2018-12-08T10:06:09+03:00
Общество

Под Волгоградом нашли четыре килограмма опасных пельменей

Предпринимателя, не получившего документов на мясо, оштрафовали
Юлия Данильченко
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Подозрительные пельмени на стол волгоградцев не попали.Подозрительные пельмени на стол волгоградцев не попали.Фото: Архив "КП"
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Покупая полуфабрикаты в магазине, каждый задумывается: а свежее ли мясо? Все-таки продукт заморожен и понять это невозможно. Выявлением некачественного товара занимается областной Россельхознадзор. Специалисты ведомства нашли нарушение в поселке Приморский Котельниковского района Волгоградской области.

- Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора было установлено, что индивидуальный предприниматель допустил в своей деятельности нарушение, а именно: в морозильной камере на хранение с целью дальнейшей реализации были обнаружены пельмени «Домашние» с содержанием свинины общим количеством 4 кг без ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По закону любой ИП обязан получать документы на мясо. Сделать это можно по интернету с помощью системы «Меркурий». Иначе – штраф. Нарушитель заплатит три тысячи рублей в казну.

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