Под Волгоградом нашли четыре килограмма опасных пельменей

8 Дек. 09:39 2018-12-08T10:06:09+03:00

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Покупая полуфабрикаты в магазине, каждый задумывается: а свежее ли мясо? Все-таки продукт заморожен и понять это невозможно. Выявлением некачественного товара занимается областной Россельхознадзор. Специалисты ведомства нашли нарушение в поселке Приморский Котельниковского района Волгоградской области.

- Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора было установлено, что индивидуальный предприниматель допустил в своей деятельности нарушение, а именно: в морозильной камере на хранение с целью дальнейшей реализации были обнаружены пельмени «Домашние» с содержанием свинины общим количеством 4 кг без ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По закону любой ИП обязан получать документы на мясо. Сделать это можно по интернету с помощью системы «Меркурий». Иначе – штраф. Нарушитель заплатит три тысячи рублей в казну.