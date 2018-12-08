2018-12-08T08:42:49+03:00
Происшествия

В центре Волгограда лихач на Mitsubishi сбил пьяную женщину

А потом скрылся с места аварии, но его поймали
Юлия Данильченко
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Женщину отвезли в больницу.Женщину отвезли в больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погоня за 43-летним водителем Mitsubishi началась рано утром 7 декабря. О том, что иномарка темного цвета сбила женщину в центре Волгограда, стало известно около пяти утра. Пострадавшая лежала посреди асфальта, а вот виновник поспешил скрыться.

- В результате введенного плана «Перехват» скрывшийся водитель – 43-летний волгоградец, управлявший автомашиной Mitsubishi, был задержан, - рассказали подробности «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники полиции установили, что в то утро 35-летняя волгоградка прилично пьяная переходила дорогу в неустановленном месте на улице Новороссийской напротив дома №14б. Мужчина не заметил ее, сбил и ретировался.

Очевидцы вызвали "скорую". На место подоспели медики. Травмы оказались серьезными и женщину отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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