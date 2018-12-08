Музей Машкова приглашает волгоградцев на фестиваль «Ваши планы на Рождество?»

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-08T10:06:31+03:00

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Вот и началась предновогодняя суматоха. И, конечно, никуда без культурных мероприятий. Одно из самых ярких пройдет в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова с 9 декабря 2018 по 13 января 2019-го. Фестиваль «Ваши планы на Рождество?» уже стал для горожан традиционным, многие наслышаны о нем, но в этом году организаторы обещают немало новинок.

- В программу музейного Рождественского фестиваля вошли серия тематических мастер-классов, объединенных названием «Музейная фабрика подарков». Будут авторские интерактивные лекции, занятия для детей, детский день «Музейная елка-2019», кукольные спектакли, показ в выставочном зале в течение всех новогодних праздников советских новогодних фильмов и мультфильмов, большая акция, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе музея.

И это далеко не весь перечень событий. Принять участие легко. Все мероприятия будут проходить на двух площадках - проспекте Ленина №21 и в выставочном зале на улице Чуйкова №37. Возрастных ограничений нет.