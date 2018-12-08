2018-12-08T08:02:39+03:00
Общество

Волгоградские школьники и студенты помогут с экологией в Волго-Ахтубинсокй пойме

Молодые волонтеры приняли участие в слете
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы облкомприроды.Фото пресс-службы облкомприроды.
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Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» пригласили самых молодых и активных ребят, чтобы рассказать им о защите своих территорий. Даже зимой природа требует тщательного ухода со стороны как экологов, так и волонтеров.

Например, школьникам и студентам предложили принять участие в десятке подобных мероприятий. О том, как же могут помочь лесам и животным, обитающим в парке, неравнодушные к проблеме горожане, «КП-Волгоград» рассказали в профильном ведомстве.

- Многие юные добровольцы уже высказали желание присоединиться к акциям по уборке мусора в водоохранных зонах и на самой территории поймы, принять участие в изготовлении и развешивании кормушек для птиц, высадке саженцев, эколого-просветительских конкурсах, а также в пропагандировании мероприятий, проводимых природным парком, в социальных сетях, - уточнили в пресс-службе облкомприроды.

Присоединиться к акциям ребята смогут уже этой зимой. Как минимум человеческой помощи ждут птицы – для них сделают уютные кормушки.

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