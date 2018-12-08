8 декабря откроют каток в Комсомольском саду

8 Дек. 00:55 2018-12-08T00:55:23+03:00

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В выходные 8 и 9 декабря 2018 погода в Волгограде будет весьма теплой. Синоптики обещают небольшой снег и днем температуру около нуля. Но зимним развлечениям это не помеха. В субботу в центре Волгограда открывается каток в Комсомольском саду (за НЭТом). Покататься на коньках в Волгограде теперь можно на пяти ледовых площадках.

- Центральный каток 8 декабря 2018 работает в техническом режиме с 10.00 до 21.00, - рассказали «КП-Волгоград» в сети катков «Южный полюс». – В этот день вход на лед - 120 рублей, прокат коньков - 70. А дети до 8 лет, ребята из многодетных семей до 14 лет и пенсионеры смогут покататься бесплатно.

Также уже работают катки сети в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском, у ТРЦ «Акварель» в Советском и у ТЦ «Строймолл» в Красноармейском, а также «Каток №1» в парке у «Авангарда» в Кировском районе (цена вопроса, режим работы).

Залили лед и готовят к открытию катки в парке Семейный в Дзержинском районе, в парке Аттракционов в Тракторозаводском, а также каток «Новый Свет» в Советском районе. Теперь главное, чтобы погода не подвела и лед не растаял.