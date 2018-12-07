Воздержитесь от поездок: Волгоградскую область завалит снегом

7 Дек. 17:26 2018-12-07T17:31:03+03:00

Спасатели просят без надобности не выезжать на авто, и не мешать дорожной технике! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

Кто там устал от теплой зимы и просил снега? Получайте! Уже сегодня к вечеру, 7 декабря, Волгоградскую область начнет засыпать. И сыпать будет всю ночь и половину дня 8 декабря. В ГУ МЧС по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский гидрометеоцентр (ЦГМС) уже предупреждают: грядет снегопад, местами сильный.

- Ко всему прочему возможны гололедно-изморозевые явления, на дорогах снежный накат, гололедица, - сообщают в ведомстве.

А утром отдельные районы Волгоградской области еще и туман накроет. Днем 8 декабря температура воздуха по региону +1…-4ºС, местами -5…-10ºС. Кое-где порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Такая же погода сохранится в регионе и 9 декабря, только ветер поменяет направление с юго-западного на юго-восточный. К 10 декабря небо прояснится, но местами еще пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, снег с дождем, морось).

В ГУ МЧС по региону призывают водителей воздержаться от поездок на время снегопада, особенно в ночные и утренние часы. Ну, а если уже отправитесь в путь, то соблюдайте правила личной безопасности при гололедице.