Саперы уничтожили под Волгоградом 50 минометных снарядов

7 Дек. 16:54 2018-12-07T16:54:06+03:00

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Сколько еще хранит в себе снарядов после Великой Отечественной войны волгоградская земля, никому не ведомо. Вот уже больше 70-ти лет то там, то здесь обнаруживают опасные находки. Чаще при строительстве, или при распопках. На днях один такой схрон нашли неподалеку от поселка Западновка Городищенского района Волгоградской области. Наткнулись на него местные жители, когда обрабатывали землю в ходе сельхозработ. Благо, вовремя заметили. Потому что саперы, которые прибыли на место ЧП, насчитали в этом схроне 48 единиц 82-мм минометных снарядов.

- Место находки оцепили, после чего саперы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, извлекли снаряды из земли, и уничтожили их на месте путем подрыва накладным зарядом, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Кстати, это самая крупная находка взрывоопасных предметов, уничтоженных военными саперами за последние три месяца.