2018-12-07T16:45:22+03:00
Общество

Волгоградский «Кванториум» приглашает на День открытых дверей

Технопарк железнодорожников распахнет свои двери 13 декабря
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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«Кванториум», который открылся в Волгограде на базе Приволжской железной дороги, уже стал местом притяжения для увлеченной детворы и их родителей. Но для многих волгоградцев все еще остается загадкой: чем же занимаются ребята в этом технопарке. Есть вопросы? Тогда приходите в этот Центр технического развития на День открытых дверей 13 декабря.

Начало мероприятия - в 12.00.

Сотрудники технопарка подготовили для своих гостей занимательную экскурсию: они проведут вас по территории «Кванториума», расскажут что такое «Гео+IT квантум», «Авто+Энерджи квантум». Покажут, чем занимаются их подопечные на курсах «Промдизайн+VR/AR (виртуальная, дополненная и смешанная реальность) квантума» и «Хайтек-цеха». ребята, которые придут в этот день в технопарк, смогут поучаствовать в творческих проектах и попробовать свои силы.

Ну что, заинтересовали? Тогда собирайтесь в гости. Только не забудьте предварительно записаться на экскурсию по телефону 8-960-867-43-70 (с 8:00 до 17:00, в рабочие дни).

Кстати, совсем скоро распахнет свои двери и второй «Кванториум»: он будет располагаться в ГДЮЦе и сможет принять 800 учеников.

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