Из-за забывчивого бухгалтера 40 волгоградских сирот остались без стипендий

7 Дек. 16:13 2018-12-07T16:13:42+03:00

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В профучилище № 47 Ленинского района Волгоградской области обучаются 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всем известно, что эти ребята находятся под опекой государства, и все они должны получать стипендии все зависимости от успеваемости или других критериев. Но в этом училище дети с сентября месяца не получили ни копейки. Как показала прокурорская проверка, которая нагрянула в учреждение, дети пострадали по вине забывчивого бухгалтера, который вовремя не оформила заявки для оплаты стипендии сиротам.

За такую забывчивость бухгалтерии наказали директора образовательного учреждения. На него возбудили производство по делу об административном правонарушении. И передали его в суд.

- Постановлением мирового судьи судебного участка № 31 Волгоградской области должностному лицу назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И добавили, что после прокурорской проверки задолженность по стипендиям погашена в полном объеме.