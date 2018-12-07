Астраханца, сбившего в Волгограде школьника, арестовали на две недели

СЕГОДНЯ 15:35 2018-12-07T15:36:33+03:00

Водитель даже не притормозил перед "зеброй", не остановился и когда сбил ребенка, а трусливо сбежал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За жизнь 13-летнего мальчика до сих пор борются медики

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33-летнего уроженца Астраханской области, который на своем «Мерседесе» сбил 13-летнего мальчишку, арестовали на две недели. Пока за то, что он оставил место ДТП с пострадавшим, говорят «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона.

Напомним, жуткое ДТП случилось сегодня, 7 декабря, на улице Рабоче-Крестьянской. Мальчишка перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора и по «зебре», когда его на полной скорости сбила иномарка. Водитель даже не притормозил после того, как сбил ребенка. Не остановился и после, а наоборот придал газу и трусливо сбежал.

Виновника ДТП и его «Мерседес» с характерными повреждениями нашли во дворе многоэтажки по улице Козловской. Мужчина не стал отрицать свою вину. Оправдывался, мол, испугался.

А, между тем, 13-летний мальчишка получил очень серьезные травмы. У него перелом костей таза, голени, сломаны ребра, черепно-мозговая травма… За его жизнь уже несколько часов борются медики, и дай Бог, чтоб ребенок выжил.