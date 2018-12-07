2018-12-07T15:02:07+03:00
Происшествия

Лжеписателю, укравшему у волгоградских ветеранов награды, ужесточили наказание

Юрий Сидорин отправится на три года в колонию общего режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По требованию прокуратуры Волгоградский областной суд ужесточил наказание для Юрия Сидорина.По требованию прокуратуры Волгоградский областной суд ужесточил наказание для Юрия Сидорина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Юрий Сидорин - мошенник, который представлялся волгоградским ветеранам писателем и так входил им в доверие. Он рассказывал старикам, что пишет книгу о выдающихся личностях Волгограда. И под предлогом сбора информации забирал у пожилых людей их награды. После чего продавал эти антикварные вещи. За несколько месяцев он так похитил медаль «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года», нагрудный знак «Отличный пулеметчик» и юбилейную медаль имени маршала Жукова. Кроме того, он украл фарфоровые статуэтки и другие ценные вещи у стариков. И обманным путем продал нагрудный знак «Заслуженный строитель РСФСР», а это, между прочим, госнаграда.

Но, несмотря, на такие низкие аферы райсуд дал Сидорину достаточно мягкое наказание - 2 года колонии-поселения. Прокуратура не согласилась с таким вердиктом и потребовала более сурового приговора. Хотя сам Сидорин вообще не признал себя виновным и просил его оправдать.

Волгоградский облластной суд, где дело рассматривали в апелляционном порядке, встал на сторону прокуратуры. Лжеписателю ужесточили наказание: ему дали 3 года колонии общего режима. Этот приговор вступил в силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

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