2018-12-07T16:18:03+03:00
Экономика

Зарплата на волгоградских промпредприятиях превысила 34 тысячи рублей

За год работники этой отрасли стали получать на 8,5% больше
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За год у работников промышленной отрасли зарплаты выросли на 8,5%.За год у работников промышленной отрасли зарплаты выросли на 8,5%.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Вот зря волгоградская молодежь нынче выбирает профессии «белых воротничков», рабочие специальности сегодня и востребованы и оплачиваются лучше. В то время как менеджеры сетуют на снижение зарплат, работникам промышленных предприятий ставки постепенно повышают. Так, по данным регионального комитета промышленности и торговли, за минувший год зарплаты у работников промышленности выросли на 8,5%. И на данный момент средняя заработная плата в этой сфере составляет 34,2 тысячи рублей. А на предприятиях обрабатывающей промышленности зарплаты превысили 34,5 тысячи рублей.

Больше всего зарплаты поднялись у сотрудников ООО «Завод Автотехнологий»; филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»; ООО «Радуга Цинк Лист»; ООО «Стиллейс» филиал «Волгоградский»; АО «Волжский азотно-кислородный завод. Выше средней зарплаты по отрасли в стране получают и работники 24-х предприятий области, в том числе ОАО «САН ИнБев» (Волжский); АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»; ООО «Волжский завод текстильных материалов» и ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

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