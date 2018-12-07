Алексей Сивокоз стал главным жилищным инспектором Волгоградской области

7 Дек. 13:42 2018-12-07T13:42:27+03:00

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В Волгоградской области очередные кадровые перестановки в сфере ЖКХ. Руководителем инспекции Госжилнадзора Волгоградской области назначен Алексей Сивокоз - бывший руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда. Его место в мэрии пока вакантно. Новый руководитель и у регионального Центра содействия развитию общественного контроля в сфере ЖКХ. Им стала постоянный эксперт «КП-Волгоград» Татьяна Текучева.

Напомним, прежний главный жилищный инспектор Волгоградской области Андрей Веселков покинул свой пост 5 декабря в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял ведомство с января 2016-го.

Татьяна Текучева волгоградцам, которые столкнулись с проблемами в сфере ЖКХ, известна давно. Она дипломированный юрист, адвокат с большим опытом работы в суде по «коммунальным» вопросам, эксперт НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», председатель общественного совета при комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.

- Уступаю дорогу молодым, - поделился с «КП-Волгоград» Олег Капустин, который возглавлял Центр с самого начала его работы в 2013 году. - Но я не отхожу от дел, буду продолжать работать в центре общественного контроля руководителем проекта.