За два года медицинский вертолет помог спасти жизни пятистам волгоградцам

7 Дек. 13:00 2018-12-07T14:29:20+03:00

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В Волограде вот уже два года работает санавиация. Вертолет для доставки сложных пациентов в лучшие больницы Волгограда появился в регионе первым в стране. И это инициатива помогла спасти жизни более 500 волгоградцам. Только за этот год летчики перевезли 300 человек. В основном пациентами были люди с ожогами, многочисленными травмами, инсультами, инфарктами, после ДТП. Есть среди спасенных и дети. Санавиация позволяет сильно сократить время для оказания квалифицированной помощи на самом современном оборудовании.

Для безопасной посадки в области оборудовали 33 специальных площадки в 25 районах. А в Волгограде можно приземлиться у кардиоцентра и на территории больницы №25. Медики (а это девять врачей, 14 медсестер и фельдшеров) дежурят круглосуточно и при необходимости вертолет может вылететь в любую минуту.

Санавиация продолжит работу. Контракт на использование медицинского вертолета продлили еще на два года.