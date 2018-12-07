В Астрахани два бывших ученика ограбили школу: украли аптечку и монитор

7 Дек. 13:00 2018-12-07T13:00:01+03:00

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В Астрахани воришки посягнули на школьное имущество. Казалось бы, что там красть в наших школах? Но два астраханских парня позарились даже на аптечку с перевязочными материалами. Случилось это в одной из школ Трусовского района. В полицию позвонил сторож учебного заведения и рассказал, что услышал поздно вечером посторонний шум, а когда обошел школу, увидел стоящий на земле кондиционер, выставленный из кабинета на первом этаже. Из самого кабинета вынесли монитор, принтер и аптечку для оказания первой помощи. Сумму ущерба оценили в 16 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело и стали искать воришек. Вычислили их довольно быстро. Преступниками оказались бывшие ученики этой же школы. Правда, сейчас парням уже 24 и 29 лет.

Как выяснилось, они часто ходили домой через школьный двор. А в тот день были изрядно выпившие. Под градусом и решили ограбить родную альма-матер.

Украденные вещи следователи ГУ МВД по Астрахани нашли в гараже одного из фигурантов этого уголовного дела.

- К счастью, продать их не успели, имущество благополучно вернули в школу, - рассказала «КП-Волгоград» старший следователь отдела полиции №3 СУ УМВД России по Астрахани Светлана Окунева. - Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.