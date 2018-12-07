Под Астраханью перевернулась лодка: погиб 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-07T11:45:06+03:00

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ЧП произошло в ночь с 6 на 7 декабря в 4 километрах от села Шмагино Красноярского района Астраханской области. В службу спасения и полицию позвонили двое мужчин и сообщили о том, что на реке перевернулась лодка. Они вместе с еще одним другом отправились уже под вечер на ночную рыбалку. Но по невыясненным пока причинам, их лодка «Крым» перевернулась на середине реки. Им удалось выплыть, а вот их 29-летний товарищ до берега так и не добрался. Тяжелая зимняя одежда утянула его на дно.

Они сумели добраться до ближайшего села и вызвать помощь. Сейчас и МЧС и водолазы ГКУ “Волгоспас” Красноярского района ищут тело рыбака. А следователи разбираются, что же стало причиной ЧП. По факту гибели мужчины проводится проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, все мужчины были трезвыми.