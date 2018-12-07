7 Дек. 11:38 2018-12-07T11:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы и гости города уже успели оценить и полюбить пешеходные экскурсии по центру в рамках проекта Free Walking Tours. Три маршрута на выбор предлагает пройти в декабре бесплатно всем желающим Агентство развития туризма - по Аллее Героев, улице Мира и улице Гоголя. Очередной зимний марафон экскурсий пройдет в Волгограде 20 декабря. Старт в 15 часов от знака Нулевой километр на площади Павших борцов. Рассчитана каждая экскурсия на 45 - 50 минут. Так что одевайтесь по погоде.

- Специалисты расскажут историю центральных улиц Волгограда, какие тайны они хранят, какие интересные факты с ними связаны и какие известные люди жили здесь в разное время, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном Агентстве развития туризма.

Кстати, в 2019 году бесплатных экскурсионных маршрутов станет больше.