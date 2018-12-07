В Волгограде черного риелтора и ее подставных соседей отправили на 18 лет в колонию

7 Дек. 11:27 2018-12-07T11:34:55+03:00

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Стандартная схема «черных риелторов»: подселить к собственнику ужасных соседей, запугать или споить, и завладеть квартирой. Именно по такой схеме действовали в Волгограде 53-летний риелтор Светлана Луночкина и два ее сообщника - 28-летний Андрей Сиволобов и 30-летний Денис Макаров. Как уже доказано в суде, таким образом, аферисты заполучили квартиру в Дзержинском районе.

В декабре 2014-го Луночкина узнала, что часть квартиры выставили на продажу, а во второй еще живет мужчина-собственник. Женщина подселила к нему Сиволобова и Макарова, которые на протяжении нескольких месяцев спаивали владельца, а потом подсунули ему документы, по которым он переписал собственность на подставное лицо, лишившись единственного жилья.

В 2015-м Луночкина купила часть квартиры в Краснооктябрьском районе. Вторая часть принадлежала мужчине. Действовать решила по той же схеме - подселив сообщников. С мая по октябрь 2015-го «соседи» дебоширили, устраивали пьянки, скандалы, угрожали хозяину и его семье. Владелец пытался сам разрешить ситуацию, но не смог, и обратился за помощью в полицию. Так правоохранители и вышли на эту группу мошенников.

Расследование уголовного дела вели сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Они собрали все улики, подтверждающие вину аферистов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, а Дзержинский суд приговорил Луночкину к 6,5 годам лишения свободы, Сиволобова – к 6 годам, Макарова – к 5 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Обвиняемые не согласились с таким вердиктом и попытались оспорить решение в Волгоградском областном суде. Но приговор оставили в силе.