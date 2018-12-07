Не паниковать: в Камышине проходят антитеррористические учения

7 Дек. 11:20 2018-12-07T11:40:17+03:00

Учения проводятся несколько раз в год. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Жители Камышина сегодня обсуждают большое количество людей в форме и камуфляже на улице. Среди горожан распространились слухи о подрывниках-преступниках, которых не могут поймать. Но как объяснили «КП-Волгоград» в Оперативном штабе Волгоградской области, 7 декабря в Камышине проходят антитеррористические учения. Их тема: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей».

Силовики просят с пониманием отнестись, если вам перекроют дорогу или тротуар или запретят зайти в здание. Также не стоит верить сарафанному радио. Все, что необходимо знать жителям, им обязательно сообщат.

Подобные тренировки проходят периодически п о заранее утвержденному плану на год. Таким образом отрабатываются действия руководства спецопераций, исполнителей на местах, и всех связанных с этим служб.