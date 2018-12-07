Волгоградцев приглашают на Рождественский забег 2019

7 Дек. 10:35 2018-12-07T10:35:22+03:00

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По традиции во время новогодних праздников в Волгограде устроят Рождественский забег 2019. Маршрут пройдет по площади Павших Борцов и улице Мира. 6 января 2019 года все желающие могут поучаствовать в соревнованиях на дистанции 5 км. Также в программе спортивного праздника - яркий карнавальный забег на 1 км и семейная эстафета «Спортивная семья» (500 м + 500 м). А пока есть время подготовить костюмы и набрать форму. Электронная регистрация участников уже открыта на сайте и продлится до 9.00 21 декабря 2018 года или когда будет исчерпан лимит (по 300 человек - на дистанции 1 км и 5 км, 100 команд или 200 человек - на семейную эстафету).

- К участию в забегах на 1 км и 5 км допускаются все желающие, в эстафете «Спортивная семья» могут участвовать по два человека, одному из которых должно быть максимум 12 лет, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы Рождественского забега из ВРОО «Волгоградский марафон».

Каждый участник Рождественского забега 2019 получит стартовый номер, экосумку, новогодние шапку и рукавицы для настроения. А тех, кто преодолеет дистанцию, на финише также будет ждать уникальная медаль.

Стартовый взнос для участников забега на дистанции 1 км – 1000 руб., 5 км – 1300 руб., эстафета – 1600 руб. на команду.

Дополнительная информация на сайте newrunners.ru и по телефону (8442) 267-888.