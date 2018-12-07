Под Астраханью задержали китайца, который снабжал астраханские поля работницами из Поднебесной

7 Дек. 10:28 2018-12-07T10:31:35+03:00

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Оказывается, китайцы работают не только на волгоградских полях. Постепенно завоевывают они и астраханские просторы. Большинство из тех, кто вкалывает, приезжает не самостоятельно, а их привозят специальные люди. Причем документами и разрешениями для своих «подопечных» они даже не утруждаются. Там что гастарбайтеры из Поднебесной трудятся нелегально. Одного из таких поставщиков рабочей силы из Китая задержали сотрудники ФСБ по Астраханской области. Они сумели доказать, что 44-летний мужчина привез двух женщин 42 и 52 лет для работы на полях. Причем оставил их там с лета до поздней осени. Жили они в нечеловеческих условиях: землянки с лежаками и кухней.

Юридически китаец находился в России с частным визитом и попутно вел здесь свой бизнес: подыскивал на родине бедных соотечественников и вез сюда работать, - рассказала врио начальника отделения дознания УМВД по Волгоградской области Альбина Умбетова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную миграцию, он находится под стражей. А женщинам грозит выдворение на родину и большой штраф.