В Волгограде школьница попала в больницу после аварии ВАЗа и «Митсубиси»

7 Дек. 09:41 2018-12-07T09:46:56+03:00

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Авария произошла около двух часов дня в Дзержинском районе. 40-летний мужчина на ВАЗ 2114 и 50-летний мужчина на «Митсубиси Паджеро Спорт» не поделили нерегулируемый перекресток улицы Продольная и улицы Фонтанная. В результате столкновения пострадала 13-летняя девочка, которую водитель иномарки вез из школы. Подростка увезли на «скорой» в больницу. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП

В больнице оказалась и 36-летняя пассажирка «Рено Логана». Правда, в этом случае вина лежит на водителе. 40-летний водитель мчался по улице Кирова со стороны юга и напротив дома 135 не справился с управлением и врезался в столб, который от удара сломался и упал. Фото аварии попали в соцсети, и пользователи из Кировского района успели позлорадоствовать. Их замучили стритрейсеры, которые гоняют по бессветофорной улице Кирова почти каждую ночь.