Под Волгоградом прямо на трассе сгорела фура

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-07T09:51:05+03:00

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Грузовик Freightliner загорелся около половины третьего дня в Калачевском районе на ростовской трассе. Сначала задымился моторный отсек. Огонь очень быстро охватил всю кабину. Водитель сразу же вызвал пожарных. Они приехали на место через десять минут. Пламя не успело перекинуться на кузов. С ним справились быстро. Но теперь дальнобойщику придется ждать, кто заберет его груз. В ЧП никто не пострадал.

Еще одна машина сгорела в Дзержинском район – вместе с гаражом. Владелец неправильно использовал легковоспламеняющуюся жидкость. В итоге огонь перекинулся на «Мазду6», а затем охватил и весь кирпичный гараж. Водитель успел вовремя «сбежать» и не пострадал.

также пострадали от огня два вазовских авто. У «двенадцатой» в Волжском сгорела панель приборов, а у «шестерки» пострадал моторный отсек. Предположительно виновато короткое замыкание электропроводки.