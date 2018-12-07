7 Дек. 09:17 2018-12-07T12:00:15+03:00

Катера и лодки не будут ходить по Волге зимой

Изменить размер текста: A A

С приходом морозов движение по Волге затихает. Уже скоро мелкие водоемы и прибрежные зоны больших скует льдом. Реки уходят в «спячку» до самой весны. По распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта 8 декабря 2018 года на судоходных водоемах Волгоградской области закрывается навигация. Маломерным судам - катерам и лодкам предстоит выходить в плавание теперь только следующей весной.

- Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

Напомним, до тех пор, пока Волгу не скует льдом, речные трамвайчики будут перевозить пассажиров по маршруту «Руднева» - «остров Сарпинский». А вот теплоход по маршруту «Культбаза» - «Волгоград» отправился в последний рейс в этом году еще 2 декабря.

- Маршрут на Культбазу проходит через косу, поэтому зимой движение речных трамвайчиков там приостанавливается из соображений безопасности, - пояснили в мэрии.