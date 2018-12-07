2018-12-07T09:17:32+03:00
Общество

8 декабря закрывается навигация в Волгограде

Катера и лодки не будут ходить по Волге зимой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Уже скоро Волгу затянет лед.Уже скоро Волгу затянет лед.Фото: Александр КУЛИКОВ
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С приходом морозов движение по Волге затихает. Уже скоро мелкие водоемы и прибрежные зоны больших скует льдом. Реки уходят в «спячку» до самой весны. С 8 декабря 2018 года на судоходных водоемах Волгоградской области закрывается навигация. Маломерным судам - катерам и лодкам предстоит выходить в плавание теперь только следующей весной.

- Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

Напомним, до тех пор, пока Волгу не скует льдом, речные трамвайчики будут перевозить пассажиров по городским речным маршрутам «Культбаза» - «Волгоград» и «Руднева» - «остров Сарпинский».

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