В общежитии Волжского, где рухнула стена, сделают ремонт

СЕГОДНЯ 21:43 2018-12-06T21:43:40+03:00

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«Ура! Дождались!», - так реагируют волжане на новость о том, что до конца года наконец-то отремонтируют здание бывшего общежития, расположенного по улице Молодежной, 46. Эта несчастная «общага» действительно рассыпалась уже на глазах. С фасада сыпалась кирпичная кладка, а в прошлом году обвалилась до зияющих дыр. Жильцы писали и стучали во все инстанции с криками о помощи. И вот сегодня, 6 декабря, в администрации Волжского сообщили: подрядчик - ООО СК «ТАНДЕМ-МСК» приступил к ремонту аварийного здания.

В общежитии восстановят несущие конструкции и стены, сделают гидроизоляцию в умывальных комнатах, заменят систему водоотведения и даже уложат напольную и кафельную плитки. Все работы должны завершить к 20 декабря. Правда, делают все с одним «но».

- Работы выполняют за счет средств городского бюджета с последующим возмещением понесенных затрат собственниками помещений общежития, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

Поясняют, мол, до такого состояния здание довели сами жильцы - «дефекты образовались из-за нарушения правил эксплуатации помещений: незаконного переустройства инженерных систем и постоянного воздействия воды и пара на стены в умывальных комнатах». Поэтому в мэрии убедительно просят волжан бережнее относиться к своему имуществу.