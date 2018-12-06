В Волгограде 60 спецмашин обрабатывают дороги реагентами
После обильного теплого дождика к вечеру 6 декабря температура воздуха в Волгограде опустилась до минусовых отметок и посыпал легкий снежок. Транспортный час-пик миновал и на городские улицы вышла спецтехника. Порядка 65 машин сейчас обрабатывают проезжую часть и тротуары противогололедными реагентами. Среди них – до 40 комбинированных дорожных машин, а также трактора-щетки, погрузчики и другая техника.
- В первую очередь техника пройдет по центральным городским магистраям, и тем улицам, по которым ездит общественный транспорт. Песко-соляной смесью посыпают не только дороги, но и остановочные площадки.
- Техника будет работать всю ночь, в случае необходимости проведут повторную обработку проезжей части и тротуаров. Если снег продолжит засыпать город, дорожно-коммунальные службы Волгограда готовы увеличить численность спецтехники за счет дежурных машин и подготовленного резерва, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.
Напомним, что на волгоградских трассах также сохраняется сложная обстановка. На борьбу с гололедицей вывели 159 единиц стецхетники.