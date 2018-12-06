2018-12-06T19:34:03+03:00
Общество

В Волгограде военные установили памятник Николаю I

Бюст появился на территории батальона железнодорожного соединения ЮВО
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Сегодня, 6 декабря, на территории батальона железнодорожного соединения ЮВО (Южного военного округа) торжественно установили и открыли памятник Николаю Первому. Именно этот российский император ста основателем железнодорожных войск. В далеком 1851 году Николай I подписал указ сформировать новое подразделение, в которое вошли 14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские роты и одна телеграфическая рота. Поэтому появление бронзового бюста императора на территории ж/д батальона не удивительно, а закономерно.

На торжественную церемонию пригласилли почетных гостей - начальника управления железнодорожных войск ЮВО полковника Юрия Хорта и Героя соцтруда полковника Александра Шанцева. Им же и предоставили почетное право перерезать символическую ленточку.

- Задачи первых военно-железнодорожных подразделений были: поддержка состояния железнодорожных путей, переездов, мостов, а также их охрана. Со временем их функции расширились, но эти так и остались основными. За годы Великой Отечественной войны эти войска восстановили более 80 тысяч километров главных путей, тысячи стрелочных переводов, тысячи километров узкоколейки, станции, разъезды… Участвовали военные железнодорожники и в восстановлении путей после Чеченской войны, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

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