2018-12-06T18:24:17+03:00
Звезды

Волгоградцев приглашают сразиться в новогоднем караоке-батле

Принять участие в открытом конкурсе «Будь VGолосе #С песней теплее» может любой желающий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Запевай!Запевай!Фото: Иван ВИСЛОВ
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Впереди праздники. Ну, а какой праздник без песни? Вы тоже так считаете? Любите петь? Тогда караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее», который запускают в Волгограде, для вас. Принять в нем участие могут все певцы-любители (кроме тех, кто занимается вокалом профессионально).

Готовы петь? Тогда приходите 5 января на площадь Павших борцов. Конкурс будет проходить с 14.00 до 17.00.

Соревнование будет проходить в четырех номинациях. Малыши (от 6 до 8 лет) отдельно - в номинации «Караоке дети», пенсионеры старше 60 лет - в номинации «Караоке 60+». Для дуэтов или квартетов свои номинации: «Поющая семья», в которой могут принять участие семьи от трех человек, и «Корпоративный дух» - для коллективов из компании или учреждений (могут участвовать от 5 до 10 человек).

Если вы не готовы петь сами, приходите подпевать. Для гостей приготовили хоровое исполнение караоке-песен, и также выступления творческих коллективов. Будут и различные конкурсы со зрителями, с ценными призами, вручать которые будут, конечно же, главные герои новогодних праздников - Дед мороз и Снегурочка.

ВАЖНО

Для участия в караоке-конкурсе «Будь VGолосе #С песней теплее» необходимо подать заявку до 25 декабря 2018 года.

Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте МУК «Волгоградконцерт».

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