Под Астраханью застряли больше ста перегруженных фур

6 Дек. 18:18 2018-12-07T09:05:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Астраханью со стороны трассы М-6 скопилось больше ста фур. Официальная причина долговременной парковки – ремонт. Но настоящие причины другие. Водители перегруженных грузовиков ищут тех, кто бы помог им пройти пункт весового контроля.

Дело в том, что до этого подобных проблем не было. Водители платили мзду и особо не волновались, что их могут не пропустить, даже несмотря на большой перегруз. Собирали здесь деньги практически со всех дальнобойщиков: нарушителей и честных. Но после операции силовиков в конце ноября взяточников из Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Астраханской области и Республике Калмыкия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта задержали. А значит, честные сотрудники перегруженные машины не пропустят, да еще и оштрафуют на 400 тысяч рублей – такова официальная цена за нарушение закона. Таких денег у водителей нет. Выгружать чужой товар в поле или на другие машины нет возможности. А вот найти человека, с кем бы можно было договориться, видимо, уже не получается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/681165" frameborder="0"></iframe> Под Астраханью скопилось более 100 фур.