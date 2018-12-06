В Волгограде наконец-то зарывают раскопанные теплотрассы

6 Дек. 17:34 2018-12-06T17:34:37+03:00

На Тулака и улице Коммунистическая работы подходят к концу

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К сожалению, разрытые среди зимы теплотрассы, для Волгограда - не редкость. Но, согласитесь, в последние годы их стало заметно меньше. Да, что скрывать, проблема не исчезла. Но после того, как под единым руководством объединили «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», работы на теплосетях ускорились. За прошедшую неделю подрядчики полностью закончили монтаж изоляции магистрали из пенополиуретана на улице Коммунистическая.

- Рабочие укладывают бетонные лотки, затем траншею засыплют. После чего

подрядчики уложат слой щебня, а как только позволит погода, восстановят асфальтовое покрытие и установят демонтированные на время работ бордюры, - рассказывают «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения».

Кипит работа и на улице Карла Маркса. Здесь уже закрыли траншеи лотками, и как только высохнет бетон, ямы зароют и приведут двор в порядок.

На улице Тулака тепломагистраль заизолирована, но еще не закрыта, как раз рабочие этим занимаются.

- Большинство проблемных участков уже ликвидировано, а полное завершение работ находится на постоянном контроле руководства, - утверждают в «Концессии теплоснабжения».