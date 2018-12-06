В Волгограде переезд на Ельшанке будет закрыт до 27 декабря

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-06T16:41:14+03:00

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В этом году в Волгограде активно ремонтируют не только дороги и прогулочные зоны, но и трамвайные и железнодорожные переезды, на которые у водителей было много нареканий. Попа в список на ремонт и переезд на перегоне Волгоград-2 – Ельшанка. В прошлом году обновили участок на четвертом километре это магистрали, в этом году работы идут на шестом километре. К сожалению, объем работ оказался больше, чем планировали, поэтому железнодорожники вынуждены продлить срок, на который переезд будет закрыт для транспорта. Переезд будет закрыт до 27 декабря.

- Транспорт сможет объехать данный участок по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую, - уточняют «КП-Волгоград» в Приволжской железной дороге.

И просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь все делается для вашего же блага.