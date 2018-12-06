За разбой и вымогательство волжанину дали семь лет особого режима

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-06T16:22:59+03:00

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Житель Волжского Изотов предстал перед судом сразу по двум статьям – вымогательство и разбой. Как выяснили следователи, мужчина за несколько дней совершил сразу два преступления.

Сначала он ограбил случайную прохожую, у которой в сумке было 112 тысяч рублей. Как рассказала потерпевшая, Изотов проследил за ней и в подъезде напал. Угрожая ножом, забрал деньги и скрылся. Этим мужчина не ограничился. Днем позже он напал на знакомого с пистолетом, заставлял переписать на него дом и участок в Среднеахтубинском районе. На отказ отреагировал бурно – вывез жертву в багажнике автомобиля в лес и ранил из пневматики.

Как только Изотова поймали, он стал придумывать, что ни в чем не виноват, но суд так не посчитал.

- Изотов признан виновным. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Апелляция тоже не помогла – приговор остался без изменений.