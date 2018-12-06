В Волгограде полицейские нашли пропавшего школьника в Макдоналдсе

6 Дек. 15:59 2018-12-06T16:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ПДН Тракторозаводского района нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенка не было дома три дня.

Школьник исчез 3 декабря. После уроков пришел к бабушке в поликлинику в Тракторозаводском районе, оставил у нее потрфель и отправился гулять неподалеку от больницы. Но уже через полчаса исчез в неизвестном направлении. Два дня родители искали его самостоятельно – паренек уходит из дома не первый раз. На третий заявили в полицию. Сотрудникам ПДН потребовались сутки, чтобы отыскать потеряшку. Он сидел в Макдоналдсе в одном из торговых центров Тракторозаводского района. Ребенка вернули родителям.

Как выяснили полицейские, за эти три дня мальчишку никто не обижал и противоправных действий в отношении него не совершал. Сейчас они выясняют, где он провел все это время. Дома ему предстоит серьезный разговор. Ведь его искали десятки людей, а он развлекался.