На ж/д вокзале Волгограда гастарбайтер предложил полицейскому взятку
Подозрительного гражданина сотрудники линейной полиции увидели в здании железнодорожного вокзала Волгограда. Мужчина избегал встречи с правоохранителями, чем лишь спровоцировал проверку документов.
Оказалось, что 25-летний уроженец одной из среднеазиатских республик не получил разрешения на въезд и пребывание в России. Испугавшись наказания, он стал предлагать стражам порядка деньги – одну тысячу рублей. Однако помимо административного протокола за нарушение миграционного законодательства теперь мужчине грозит еще и уголовная статья.
- По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России на транспорте по Волгоградской области.
Нарушителю грозит серьезное наказание – один год колонии.