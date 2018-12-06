На ж/д вокзале Волгограда гастарбайтер предложил полицейскому взятку

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-06T15:53:03+03:00

За это ему грозит год тюрьмы

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Подозрительного гражданина сотрудники линейной полиции увидели в здании железнодорожного вокзала Волгограда. Мужчина избегал встречи с правоохранителями, чем лишь спровоцировал проверку документов.

Оказалось, что 25-летний уроженец одной из среднеазиатских республик не получил разрешения на въезд и пребывание в России. Испугавшись наказания, он стал предлагать стражам порядка деньги – одну тысячу рублей. Однако помимо административного протокола за нарушение миграционного законодательства теперь мужчине грозит еще и уголовная статья.

- По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России на транспорте по Волгоградской области.

Нарушителю грозит серьезное наказание – один год колонии.