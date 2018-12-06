В волгоградскую промышленность в 2018-м инвестировали почти 43 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-12-06T15:50:47+03:00

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Конечно, до советских темпов развития промышленного производства Волгоградской области еще расти и расти, но все-таки в последние годы наметился прогресс. Только за девять месяцев текущего года в производства инвестировали 42,6 миллиарда рублей (что на 3,1 миллиарда или на 7,8 % больше, чем за аналогичный период 2017-го). За эти деньги инвесторы приобретают новое оборудование, открывают новые производства.

По данным регионального комитета промышленности и торговли, самые большие вложения были направлены на развитие обрабатывающих производств - 33,4 миллиарда рублей. 14,6 миллиарда рублей вложено в обновление предприятий химической отрасли региона, 3,8 миллиарда рублей - в добычу полезных ископаемых. Инвестиции идут и в металлургический комплекс: в 2018-м вложили уже 3,3 миллиарда рублей (рост - 394 миллиона рублей). Развивается и машиностроение: инвестиции составили 1,15 миллиарда рублей за 9 месяцев (с прибавкой в 525 миллионов рублей).

Напомним, за последние 4 года в регионе запустили 14 новых производств, модернизировано 36 производственных участков, объем инвестиций превысил 163 миллиарда рублей. До 2030 года планируется реализовать еще 54 инвестпроекта, с инвестициями более 461 миллиарда рублей.