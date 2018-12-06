На волгоградских трассах гололедица сохранится до конца недели

6 Дек. 15:25 2018-12-06T15:25:54+03:00

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Дороги в Волгоградской области сегодня напоминают каток. Их обрабатывают реагентами, чистят, но ледяной дождь заливает все это и покрывает наледью. По прогнозам Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие дни ситуация не изменится. До конца недели на волгоградских трассах будет гололедица. Возможны также низовая метель и изморозь.

Техника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже приведена в режим повышенной готовности. Круглосуточное дежурство на трассах продолжается.

- В случае необходимости на обработку трасс противогололедными реагентами подрядные организации готовы вывести на трассы Волгоградской области 159 спецмашин, - говорят «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей просят неукоснительно соблюдать ПДД и не совершать рискованные маневры. А также не создавать препятствий для работы дорожной техники.