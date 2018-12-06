2018-12-06T14:52:45+03:00
Общество

В Волгограде площадь Павших Борцов с 10 декабря станет пешеходной

До 8 января 2019-го движение здесь будет ограничено
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году главная елка Волгограда и площадь вокруг засияет новыми огнями.В этом году главная елка Волгограда и площадь вокруг засияет новыми огнями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Новый год уже скоро. С понедельника, 10 декабря, на главной площади Волгограда - на площади Павших Борцов - начнут устанавливать городскую елку. В связи с чем перекроют движение по площади.

- С 10 декабря по 8 января 2019-го включительно площадь Павших борцов традиционно станет пешеходной зоной, чтобы все желающие могли с комфортом разместиться на праздничной площадке, - уточняют в мэрии.

В этом году главная елка Волгограда засияет новой светодиодной бахромой и декоративными золотыми звездами. Появятся и новые арт-объекты вокруг - «Крылья Ангела», «Снежная королева» и «Снеговик с санями». По традиции здесь установят главную сцену, а рядом разместится резиденция Деда Мороза. В качестве ограждения будут светящиеся конструкции в виде деревьев.

Уже установили елку у Казанского собора, вторая в в Ворошиловском районе появится на площади Советской. в ближайшие дни начнут монтировать и в остальных районах города, в том числе в парке «Юбилейный» и в парке Героев-летчиков в Дзержинском районе. Всего в этом году по Волгограду установят свыше 20-ти елок. У памятника стрельцам-основателям Царицына на улице Краснознаменской появится аж пять конусных елочек.

По новому засияет в этом году и Астраханский мост: здесь специалисты муниципального предприятия «Волгоградгорсвет» смонтируют звездную растяжку, а в сквере у «Гаситель» появится светящаяся ротонда.

В парке Победы – рядом с пешеходным фонтаном - появится композиция с цифрами «2019». А на разделительном островке у стадиона «Волгоград Арена» установят прошлогоднюю шароель (которая стояла на Аллее Героев).

Также на проспекте неподалеку от улицы Комсомольской появятся два арт-объекта «волшебные фонари».

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