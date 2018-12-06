2018-12-06T14:46:09+03:00
Общество

Волгоград возглавил список городов по спросу на товары для зимнего отдыха

Горожане стали больше покупать лыжи и коньки
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

С наступлением декабря жители Волгограда вдруг ринулись за спортивным снаряжением, и не абы каким, а именно зимним. Город-герой даже занял первое место среди 23 городов России по спросу на товары для активного отдыха в холодное время года. К такому выводу пришли аналитики Авито.

Интересно, что больше всего волгоградцы покупают коньки – они популярны аж на 72 % по сравнению с другим снаряжением. И неудивительно, ведь в городе каждую зиму открывается почти полсотни катков. Помимо этого горожане любят лыжи, сноуборды, санки и тюбинги.

Посчитали аналитики, во сколько в среднем обойдется набор из четырех товаров – примерно 13 тысяч рублей. Тут Волгоград занял третье место после Ульяновска (10 тысяч) и Тольятти (11 тысяч). Отметим, что стоимость зимнего инвентаря в городе-герое подорожала по сравнению с прошлым годом. Например, цена на сноуборд выросла на 48%, а на лыжи упала всего на -4%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде площадь Павших Борцов с 10 декабря станет пешеходной
В Астрахани иномарка подрезала маршрутку: пострадали четыре пассажира
Под Волгоградом главу села оштрафовали за отказ оформлять трудовой договор с работником администрации
Волгоградцев приглашают на фестиваль IT и робототехники
83-летняя пенсионерка Волгограда отдала лжецелительнице 300 тысяч рублей
В Волгограде третьи сутки не могут найти 12-летнего школьника
Волгоградец отрезал голову гастарбайтеру и спрятал его тело в стоге сена
Tele2 - лидер отрасли по развитию сетей LTE
Под Волгоградом 80-летний водитель ВАЗа устроил аварию с двумя погибшими
Под Астраханью пять человек попали в больницу из перевернувшегося автобуса
Двое студентов техникума попались на закладке наркотиков в Волгограде
За 2018 год волгоградцы потратили в заведениях общепита 11 миллиардов рублей
На севере Волгограда «Волга» сбила 13-летнюю школьницу
Житель Волгоградской области выплатил 210 тысяч алиментов под страхом лишения водительских прав
Под Волгоградом три часа тушили пылающий дом
В Волгограде самый дешевый бензин в ЮФО, и дорогой проезд
Руководитель волгоградского Госжилнадзора покинул свой пост
В боевой готовности: в Волгограде бороться с гололедом будут 60 единиц спецтехники
Осторожно, сильный гололед: волгоградцев просят не выезжать на авто без надобности
Двух волгоградцев признали виновными в финансировании терроризма
В волжской больнице Фишера появятся сосудистый и онкоцентр
Волгоградцев зовут увидеть мистическую живопись