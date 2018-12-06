Волгоград возглавил список городов по спросу на товары для зимнего отдыха

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-06T14:46:09+03:00

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С наступлением декабря жители Волгограда вдруг ринулись за спортивным снаряжением, и не абы каким, а именно зимним. Город-герой даже занял первое место среди 23 городов России по спросу на товары для активного отдыха в холодное время года. К такому выводу пришли аналитики Авито.

Интересно, что больше всего волгоградцы покупают коньки – они популярны аж на 72 % по сравнению с другим снаряжением. И неудивительно, ведь в городе каждую зиму открывается почти полсотни катков. Помимо этого горожане любят лыжи, сноуборды, санки и тюбинги.

Посчитали аналитики, во сколько в среднем обойдется набор из четырех товаров – примерно 13 тысяч рублей. Тут Волгоград занял третье место после Ульяновска (10 тысяч) и Тольятти (11 тысяч). Отметим, что стоимость зимнего инвентаря в городе-герое подорожала по сравнению с прошлым годом. Например, цена на сноуборд выросла на 48%, а на лыжи упала всего на -4%.