2018-12-06T14:17:49+03:00
Происшествия

В Астрахани иномарка подрезала маршрутку: пострадали четыре пассажира

Четыре женщины получили травмы в результате ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После ледяного дождя дороги в Волгоградской, да и в Астраханской области скорее напоминают каток. И как не призывают водителей быть аккуратнее за рулем, все равно находятся любители полихачить и те, кто всегда надеется на авось. Один из таких нерадивых водителей стал виновником аварии с маршруткой. По его вине в больнице оказались четыре человека.

Произошло ДТП 6 декабря в Астрахани на улице Карла Маркса. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, 40-летний водитель автомобиля «Alfa Romeo» выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил микроавтобус. Иномарка врезалась в него буквально на полном ходу. Маршрутка №36с как раз везла пассажиров. От удара в микроавтобусе навзничь попадали все. Не обошлось без травм и ушибов.

- Четыре пассажирки в возрасте от 44 до 66 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Их доставили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу и после оказания необходимой помощи отпустили домой с рекомендацией амбулаторного лечения, - отметили в полиции.

И уточнили, что по факту данного ДТП проводится расследование.

Напомним, утром того же 6 декабря на астраханской трассе перевернулся автобус с 15-ю пассажирами. Пятеро мужчин попали в больницу.

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