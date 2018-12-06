2018-12-06T13:43:02+03:00
Общество

Под Волгоградом главу села оштрафовали за отказ оформлять трудовой договор с работником администрации

Ему грозит штраф 10 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Когда 47-летняя жительница станицы Луковской в Волгоградской области устроилась в местную администрацию специалистом, с ней обещали заключить трудовой договор. Но прошло девять месяцев, а руководство не спешило оформлять женщину официально.

Тогда сотрудница пошла в инспекцию труда и нажаловалась.Провели проверку.

- По данному факту прокурором Нехаевского района в отношении главы Луковского сельского поселения возбудили административное производство. Он признан виновным по статье «Уклонение от оформления трудового договора», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Глава поселения выплатит штраф в размере 10 тысяч рублей и, конечно, устроит работницу администрации как положено. Правда, решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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