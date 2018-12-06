Волгоградцев приглашают на фестиваль IT и робототехники

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-06T15:09:20+03:00

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В пятницу и субботу библиотека имени Горького приглашает волгоградцев на фестиваль уникальных технологий и робототехники «Умный город». Хотя название с претензий, скучно не будет. Посетителей ждут не только лекции и семинары, но и множество разных квестов и мастер-классов. А зал каталогов библиотеки имени Горького превратится в площадку для отборочных соревнований Всероссийского фестиваля «РобоФест». Посетителей ждут 7 и 8 декабря с 11.00 до 16.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, все желающие смогут научиться настраивать роутер, 3D-моделированию, ментальной математике, скоростной сборке кубика Рубика. А еще - собрать своими руками робота и записаться на бесплатные занятия по программированию. Школа бортпроводников научит оказывать первую медпомощь в экстремальных условиях и представит выставку фотографий «Небо. Самолет. Девушки». Также в программе фестиваля несколько интересных выставок.

Предварительная запись и справки по телефону (8442) 33-11-48. 6+