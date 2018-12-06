2018-12-06T12:40:24+03:00
Происшествия

83-летняя пенсионерка Волгограда отдала лжецелительнице 300 тысяч рублей

Подозреваемая скрылась, ее ищут полицейские
Юлия Данильченко
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Последние сбережения отдала 83-летняя пенсионерка неизвестной мошеннице в Тракторозаводском районе Волгограда. Все случилось на улице. Женщина подошла к наивной бабушке и напугала страшной порчей. Та согласилась выполнить все условия, лишь бы избавиться от проклятия.

По традиции, лжецелительница предложила провести магический ритуал над деньгами, да не над мелочью, а крупной суммой. Чем больше купюр – тем лучше результат. Пенсионерка принесла сразу 300 тысяч рублей. Преступница завернула их в сверток, провела манипуляции, вернула его обратно и посоветовала несколько дней не открывать. Так обманутая волгоградка и сделала. Пропажу средств обнаружила поздно и сразу же обратилась в отдел полиции.

- Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, ведется розыск злоумышленницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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