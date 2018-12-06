2018-12-06T12:27:01+03:00
Происшествия

В Волгограде третьи сутки не могут найти 12-летнего школьника

Мальчика не могут найти вот уже третий день
Екатерина МАЛИНИНА
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Ивана никто не видел вот уже три дня. Фото: СУ СК по Волгоградской областиИвана никто не видел вот уже три дня. Фото: СУ СК по Волгоградской области
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С заявлением о пропаже сына Ивана Новикова волгоградцы пришли пятого декабря, хотя мальчик пропал еще 3 числа. Два дня они пытались самостоятельно найти ребенка – безрезультатно.

12-летний мальчик с утра был в школе. А после уроков решил зайти к бабушке в местную поликлинику. Сидеть в кабинете ребенку стало скучно и он отпросился у родственницы пойти погулять, оставил портфель и отправился кататься по льду. Через полчаса женщина отправилась за внуком – рабочий день у нее закончился. Но никак не могла его найти. Домой паренек тоже не вернулся. Два дня родители и родственники искали по друзьям и знакомым – бесполезно. Ребенка нигде не было.

Сейчас поиском школьника занимаются и полицейские и родственники. К розыску присоединились и добровольцы. Они прочесывают подвалы, чердаки, следователи беседуют с друзьями. Семья у мальчика благополучная. Правда, в последнее время он несколько раз уходил из дома, но всегда возвращался через день.

Приметы Ивана Новикова: на вид 11-12 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавый, тонкие губы, темно-русые волосы. Был одет в черно-красную шапку, голубые джинсы, темно-синюю зимнюю куртку и черные ботинки.

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