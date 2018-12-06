Волгоградец отрезал голову гастарбайтеру и спрятал его тело в стоге сена

6 Дек. 11:29 2018-12-06T14:58:37+03:00

Ему не понравился напарник по работе на ферме

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Жуткое убийство произошло в селе Бахтияровка Среднеахтубиского района. 36-летний волгоградец работал у одного из фермеров на чабанской точке. В середине ноября ему в помощь поставили 51-летнего гастарбайтера – он приехал в Волгоградскую область на заработки из Таджикистана.

Напарник молодому человеку сразу же не понравился. Он решил, что тот отбирает у него заработок. Небольшие стычки переросли в крупную ссору 4 декабря. Мужчина схватился за нож и стал бить по «сопернику». Когда он «выпустил пар», то отрезал голову жертве, сжег ее в печи коровника, а тело спрятал в стог сена.

Об убийстве он рассказал еще одному работнику соседнего свинарника. А тот, как только встретился с фермером, рассказал ему про ЧП.

Как сообщили"КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, мужчину арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело. Ему предстоит ответить за преднамеренное убийство.