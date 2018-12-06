2018-12-06T11:29:49+03:00
Происшествия

Волгоградец отрезал голову гастарбайтеру и спрятал его тело в стоге сена

Ему не понравился напарник по работе на ферме
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина жестокого расправился с соперником.Мужчина жестокого расправился с соперником.
Изменить размер текста:

Жуткое убийство произошло в селе Бахтияровка Среднеахтубиского района. 36-летний волгоградец работал у одного из фермера на чабанской точке. В середине ноября ему в помощь поставили 51-летнего гастарбайтера – он приехал в Волгоградскую область на заработки из Таджикистана. Напарник молодому человеку сразу же не понравился. Он решил, что тот отбирает у него заработок. Небольшие стычки переросли в крупную ссору 4 декабря. Мужчина схватился на нож и стал бить по «сопернику». Когда она «выпустил пар», то отрезал голову жертве, сжег ее в печи коровника, а тело спрятал в стог сена.

Об убийстве он рассказал еще одному работнику соседнего свинарника. А тот как только встретился с фермером рассказал ему ЧП.

Мужчину арестовали, в отношении его возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Ему предстоит ответить за преднамеренное убийство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 - лидер отрасли по развитию сетей LTE
Под Волгоградом 80-летний водитель ВАЗа устроил аварию с двумя погибшими
Под Астраханью пять человек попали в больницу из перевернувшегося автобуса
Двое студентов техникума попались на закладке наркотиков в Волгограде
За 2018 год волгоградцы потратили в заведениях общепита 11 миллиардов рублей
На севере Волгограда «Волга» сбила 13-летнюю школьницу
Житель Волгоградской области выплатил 210 тысяч алиментов под страхом лишения водительских прав
Под Волгоградом три часа тушили пылающий дом
В Волгограде самый дешевый бензин в ЮФО, и дорогой проезд
Руководитель волгоградского Госжилнадзора покинул свой пост
В боевой готовности: в Волгограде бороться с гололедом будут 60 единиц спецтехники
Осторожно, сильный гололед: волгоградцев просят не выезжать на авто без надобности
Двух волгоградцев признали виновными в финансировании терроризма
В волжской больнице Фишера появятся сосудистый и онкоцентр
Волгоградцев зовут увидеть мистическую живопись