Волгоградец отрезал голову гастарбайтеру и спрятал его тело в стоге сена

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-06T11:29:49+03:00

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Жуткое убийство произошло в селе Бахтияровка Среднеахтубиского района. 36-летний волгоградец работал у одного из фермера на чабанской точке. В середине ноября ему в помощь поставили 51-летнего гастарбайтера – он приехал в Волгоградскую область на заработки из Таджикистана. Напарник молодому человеку сразу же не понравился. Он решил, что тот отбирает у него заработок. Небольшие стычки переросли в крупную ссору 4 декабря. Мужчина схватился на нож и стал бить по «сопернику». Когда она «выпустил пар», то отрезал голову жертве, сжег ее в печи коровника, а тело спрятал в стог сена.

Об убийстве он рассказал еще одному работнику соседнего свинарника. А тот как только встретился с фермером рассказал ему ЧП.

Мужчину арестовали, в отношении его возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Ему предстоит ответить за преднамеренное убийство.