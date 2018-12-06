Tele2 - лидер отрасли по развитию сетей LTE

6 Дек. 11:28 2018-12-06T11:28:29+03:00

С начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза

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Оператор мобильной связи Tele2 лидирует в отрасли по темпам развития сетей LTE. По данным Роскомнадзора, с начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза - до 46 226. В то время как ближайший конкурент показал прирост на 50%.

По общему количеству РЭС стандарта LTE компания занимает третье место в телеком-отрасли. А по общим темпам строительства - второе: суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% до 138 944.

В 2018 году компания завершила масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечила услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ-2018 и обеспечила качественным покрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

По результатам третьего квартала 2018-го объем инвестиций компании в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 миллиарда рублей - это на 78,3% больше, чем за тот же период года прошлого. При значительном росте CAPEX оператор показал чистую прибыль 1,6 миллиарда рублей.

При этом индекс NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по итогам октября 2018 года вырос до 45% - отрыв от ближайшего конкурента составил 17 п. п.