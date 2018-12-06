Под Волгоградом 80-летний водитель ВАЗа устроил аварию с двумя погибшими

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-06T11:24:19+03:00

Автомобили разлетелись в разные стороны, одну отбросило в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сам он находится в больнице

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Авария с трагическим исходом произошла в Светлоярском районе 5 декабря. Около семи часов утра на трассе «Москва - Астрахань» столкнулись два ВАЗа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот день 80-летний водитель «семерки» мчался со стороны Волгограда в каспийскую столицу. На 1010 километре решил обогнать впереди едущую машину, но не убедился в безопасности маневра. В этот момент по встречной полосе ехала «девятка». Произошло столкновение.

Автомобили разлетелись в разные стороны, одну отбросило в кювет. В таком страшном ДТП сразу три жертвы – двое погибших и один пострадавший. 54-летний водитель «девятки» умер в больнице, 58-летняя пассажирка «семерки» скончалась на месте происшествия, виновник аварии находится в больнице.

По факту аварии проводится проверка.