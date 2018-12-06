Под Астраханью пять человек попали в больницу из перевернувшегося автобуса

6 Дек. 11:05 2018-12-06T11:05:58+03:00

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Утро 6 декабря стало безрадостным для очень многих водителей, кто оказался на трассе Волгоград-Астрахань и прилегающих к ним дорогах. Из-за перепада температур и ночных заморозков асфальт покрылся ледяной коркой. Именно это и стало причиной большой аварии в 6-50 утра на дороге «Сеитовка - граница республики Казахстан». 35-летний водитель рабочего автобуса «ShenLong» не справился с управлением , съехал на обочину и перевернулся. В салоне ехали 15 человек. Пять из них получили ушибы и переломы. Всех их доставили на «скорых» в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка: прошел ли водитель предрейсовый медосмотр, был ли автобус исправен, есть ли документы для провоза пассажиров.

Астраханская полиция предупреждает водителей о непростых метеоусловиях. Ночью столбик термометра опустился до -1, сейчас же идет дождь. Так что трассы больше похожи на каток.