Двое студентов техникума попались на закладке наркотиков в Волгограде
Двух двадцатилетних друзей задержали на месте преступления: парни делали тайник для запрещенных веществ в частном доме по улице Таджикской в Ворошиловском районе. На их след вышли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Волгограду вместе с полицейскими пятого отдела.
Молодые курьеры не ожидали облавы, поэтому улики замести не успели. В их машине, которая принадлежала дедушке одного из задержаных, нашли свертки с наркотиками.
- В отношении подозреваемых возбуждили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Проводится расследование.