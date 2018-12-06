2018-12-06T10:51:44+03:00
Происшествия

Двое студентов техникума попались на закладке наркотиков в Волгограде

20-летнии парням грозит немалый срок – по 15 лет каждому
Юлия Данильченко
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парням грозит приличный срок.парням грозит приличный срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Двух двадцатилетних друзей задержали на месте преступления: парни делали тайник для запрещенных веществ в частном доме по улице Таджикской в Ворошиловском районе. На их след вышли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Волгограду вместе с полицейскими пятого отдела.

Молодые курьеры не ожидали облавы, поэтому улики замести не успели. В их машине, которая принадлежала дедушке одного из задержаных, нашли свертки с наркотиками.

- В отношении подозреваемых возбуждили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Проводится расследование.

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