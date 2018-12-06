За 2018 год волгоградцы потратили в заведениях общепита 11 миллиардов рублей

6 Дек. 09:15 2018-12-06T09:19:18+03:00

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Больше одиннадцати миллиардов рублей оставили жители Волгоградской области в заведениях общепита в 2018 году. Такую статистику озвучил Волгоградстат.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном ведомстве, специалисты проанализировали данные последних десяти месяцев и пришли к выводу: нынешние показатели почти на восемь процентов больше, чем в 2017-ом. А ведь впереди еще новогодние праздники и корпоративы, которые принесут кафе и ресторанам значительную выручку и увеличит итоговую сумму.

Также эксперты выяснили, кто же из бизнесменов больше всех «наварился» на посетителях общепита. Львиную долю в этом списке составили представители среднего и малого бизнеса – 65%. Остальная часть дохода - 35% - пришлась на крупных ИП.