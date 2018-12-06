На севере Волгограда «Волга» сбила 13-летнюю школьницу
Авария произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. В среду, 5 декабря, 13-летняя девочка возвращалась домой после школьных занятий в половине четвертого дня. Путь ее пролегал по улице Шурухина.
Напротив дома № 59 юная волгоградка не дошла до пешеходного перехода и рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент со стороны улицы Пятой в сторону Шкирятова ехала «Волга». 68-летний водитель легковушки не заметил пешехода и не успел притормозить. После удара девочка нуждалась в медицинской помощи.
Мужчина вызвал «скорую» и дождался ее приезда.
- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту ДТП проводится проверка.